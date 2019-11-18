Художник створює вражаючі мініатюри авто, які змушують придивитись

Талановитий малазієць створює власний крихітний світ з будинками та машинами, який настільки реалістичний, що важко повірити. Це варто побачити!

Знайомтесь, Едді Путера (Eddie Putera) – художник з Малайзії, який має аудиторію у понад 300 тисяч шанувальників в Instagram.

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А все тому, що він майстерно створює мініатюрні вуличні сцени зі звичайного життя. Однак детальність його робіт настільки вражає, що його навіть називають чарівником його власного крихітного світу. Звісно ж, особливу увагу він приділяє авто. Зацініть!

Джерело всіх фото: instagram.com/eddieputera

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