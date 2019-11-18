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Художник створює вражаючі мініатюри авто, які змушують придивитись

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Чоловік створює мініатюрні авто, які вражають - фото 1
Чоловік створює мініатюрні авто, які вражають / instagram.com/eddieputera

Талановитий малазієць створює власний крихітний світ з будинками та машинами, який настільки реалістичний, що важко повірити. Це варто побачити!

Знайомтесь, Едді Путера (Eddie Putera) – художник з Малайзії, який має аудиторію у понад 300 тисяч шанувальників в Instagram.

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А все тому, що він майстерно створює мініатюрні вуличні сцени зі звичайного життя. Однак детальність його робіт настільки вражає, що його навіть називають чарівником його власного крихітного світу. Звісно ж, особливу увагу він приділяє авто. Зацініть!

Художник створює вражаючі мініатюри авто, які змушують придивитись - фото 368816

Художник створює вражаючі мініатюри авто, які змушують придивитись - фото 368817

Художник створює вражаючі мініатюри авто, які змушують придивитись - фото 368818

Художник створює вражаючі мініатюри авто, які змушують придивитись - фото 368819

Художник створює вражаючі мініатюри авто, які змушують придивитись - фото 368820

Художник створює вражаючі мініатюри авто, які змушують придивитись - фото 368821

Художник створює вражаючі мініатюри авто, які змушують придивитись - фото 368822

Художник створює вражаючі мініатюри авто, які змушують придивитись - фото 368823

Художник створює вражаючі мініатюри авто, які змушують придивитись - фото 368824

Художник створює вражаючі мініатюри авто, які змушують придивитись - фото 368825

Художник створює вражаючі мініатюри авто, які змушують придивитись - фото 368826

Художник створює вражаючі мініатюри авто, які змушують придивитись - фото 368827

Художник створює вражаючі мініатюри авто, які змушують придивитись - фото 368828

Художник створює вражаючі мініатюри авто, які змушують придивитись - фото 368829

Художник створює вражаючі мініатюри авто, які змушують придивитись - фото 368830

Художник створює вражаючі мініатюри авто, які змушують придивитись - фото 368831

Художник створює вражаючі мініатюри авто, які змушують придивитись - фото 368832

Художник створює вражаючі мініатюри авто, які змушують придивитись - фото 368833

Джерело всіх фото: instagram.com/eddieputera

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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