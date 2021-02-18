Apple змінила емодзі шприца з кров'ю: тепер він символізує вакцинацію

Apple випустила бета-версію iOS 14.5, в якій з'явилися нові емодзі з випуску Emoji 13.1 Консорціуму Unicode. Крім того, дизайнери компанії перемалювали деякі старі емодзі, і шприц серед них: тепер в ньому немає крові.

Багато компаній, серед яких Apple, Google, Facebook і Microsoft, зображували в своїх емодзі шприца кров, щоб той асоціювався з донорством. Тепер же Apple хоче зробити цю іконку універсальної, щоб вона могла означати і вакцинацію від коронавірусу.

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Також змінилися інші емодзі: повнорозмірні навушники стали виглядати як AirPods Max, а людині-скелелазу додали шолом.

Серед інших нововведень:

додаткові варіанти для емодзі "Людина з бородою" і "Пара з сердечком";

нові емодзі "Видих", "Обличчя зі спіральними очима", "Обличчя в хмарах";

додаткові варіанти для емодзі з сердечком: "Зцілене серце" і "Палаюче серце".

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