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Відомому блогеру та бізнесмену повідомили про підозру через несплату податків
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Українському блогеру-арбітражнику Олександру Слобоженку повідомили про підозру за ухилення від сплати понад 200 млн грн податків. Частину його майна арештували.
Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) повідомили про підозру відомому блогеру-арбітражнику Олександру Слобоженку в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах. Про це йдеться у повідомленні БЕБ.
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Компанія Слобоженка здійснювала арбітраж інтернет-трафіку (аффілейт маркетинг) – рекламування в Інтернеті, соціальних мережах товарів, послуг третіх осіб переважно з індустрії "gambling" (ринок онлайн казино, азартних ігор), "dating" (ринок онлайн сервісів для віртуальних знайомств), "betting" (ринок онлайн ставок, букмекерських організацій), "nutra" (онлайн ринок товарів для краси та здоров’я) тощо.
Слідством встановлено, що підозрюваний залучив до своєї діяльності декількох осіб серед знайомих та тих, які мають спеціальні знання в галузі інформаційних технологій, для отримання незаконних прибутків від роботи в мережі Інтернет.
Аби приховати доходи та ухилитись від сплати податків і зборів компанію не реєстрували як юридичну особу та не ставили на облік як платника податків в органах ДПС України, трудові договори з працівниками не укладалися, – зазначається у повідомленні.
Окрім того, Слобоженко запровадив механізм отримання власних доходів шляхом переведення коштів у криптовалюту з використанням платіжних систем та електронних гаманців, а потім обмінював їх в готівку.
Довірені особи блогера реєстрували криптовалютні гаманці, використовуючи свої особисті дані та документи, на які надходила криптовалюта за надані компанією послуги з арбітражу трафіку. Віртуальні активи переводили на електронні гаманці Слобоженка, а також обмінювали в долари США.
Тож керівник компанії за пособництва довірених осіб отримав доходи, що за офіційним курсом НБУ на той час були еквівалентні понад 1 млрд грн. Вони не були відображені в деклараціях про майновий стан і доходи за 2020-2023 роки, податки з них не сплачувалися. Такі дії призвели до фактичного ненадходження до бюджету держави понад 213 млн грн податків, – йдеться на сайті БЕБ.
У 2020 році Олександр Слобоженко заснував та організував діяльність комерційної структури, створив вебресурс та згодом зареєстрував торгову марку. Засновник компанії здійснював загальне керівництво роботою комерційної структури, а довірена особа займалась обліком отриманих грошових коштів, видачею заробітної плати співробітникам тощо.
Повідомлялось, що у цьогорічному переліку елітних автомобілів, власники яких мають сплатити 25 000 гривень транспортного податку, відсутні низка марок і моделей, які підпадають під критерії "податку на розкіш".
Станом на березень поточного року продавався Ferrari SF90 за 800 тисяч доларів, що належав до колекції 25-річного мільйонера Олександра Слобоженка.
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