Пара вирішила брати з гостей по 333 долари за відвідування церемонії: гості обурені

Пара з Нью-Йорка взяла з гостей весілля 333 долари за присутність на церемонії одруження. Як повідомляє місцевий телеканал, подружжя Нова та Рімо Стайлз витратили 70 000 доларів на свій великий день.

Вони також взяли з гостей плату за вхід на своє весілля, як на концерт. Причому наречена сказала: "Люди обирають концерт Бейонсе, тому що вони знають, що вони отримають досвід. Покладімо стрес на гостей і продамо квитки на весілля", пише People.

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Наречений був менш переконаний, сказавши виданню, що не очікує, що люди прийдуть, якщо з них стягуватимуть плату.

Реакція була неоднозначною: Нова розповіла ABC 7, що реакція варіювалася від "мені байдуже" до "Ким ви себе вважаєте, хлопці? Джей-Зі та Бейонсе?"

Один квиток вартістю 333 долари дозволяв гостям зайняти місце у двоповерховому туристичному автобусі і потрапити на 12-годинний захід, який включав зупинки біля сентиментальних пам'яток Нью-Йорка, включаючи Гудзон-Ярдс, Всесвітній торговий центр, будівлю суду і кінотеатр.

Щодо того, як пара вирішила заплатити 333 долари за відвідування свого весілля, Рімо розповіла Fox 10 у Феніксі: "Число три, три, три означає зміни, зростання і силу. Це було те, що ми хотіли зробити навмисно, а також для мого особистого задоволення. Це число не надто легке, але й не надто важке".



За відвідання церемонії потрібно було заплатити / Фото freepik.diller

Пара також повідомила виданню, що їхні доходи пішли до благодійного фонду, який підтримує пари, що борються з безпліддям, а не на відшкодування будь-яких весільних витрат.

За словами подружжя, запрошення друзів і родичів дозволило їм скоротити список гостей до тих, хто справді хотів прийти.

Це відкрило нам очі на те, як люди ставляться до нас, як вони цінують наші стосунки і багато іншого,

– розповіла Нова в інтерв'ю Fox 10.

Додав Рімо: "Ми зрозуміли, що потрібно зазирнути у свою кишеню і сказати: "Знаєте що? Чи справді я хочу туди поїхати?". Ми дійсно хотіли, щоб люди, які дійсно хочуть поїхати, були поруч з нами".

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А як би ви відреагували, якби за відвідини весілля друзів потрібно було б окремо заплатити? Діліться своїми міркуваннями щодо цього у коментарях.