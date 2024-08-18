На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Пара вирішила брати з гостей по 333 долари за відвідування церемонії: гості обурені
-
- 285
Пара з Нью-Йорка взяла з гостей весілля 333 долари за присутність на церемонії одруження. Як повідомляє місцевий телеканал, подружжя Нова та Рімо Стайлз витратили 70 000 доларів на свій великий день.
Вони також взяли з гостей плату за вхід на своє весілля, як на концерт. Причому наречена сказала: "Люди обирають концерт Бейонсе, тому що вони знають, що вони отримають досвід. Покладімо стрес на гостей і продамо квитки на весілля", пише People.
Читайте також: Чим більше мене, тим краще?: Марк Цукерберг у себе в саду встановив статую дружини
Наречений був менш переконаний, сказавши виданню, що не очікує, що люди прийдуть, якщо з них стягуватимуть плату.
Реакція була неоднозначною: Нова розповіла ABC 7, що реакція варіювалася від "мені байдуже" до "Ким ви себе вважаєте, хлопці? Джей-Зі та Бейонсе?"
Один квиток вартістю 333 долари дозволяв гостям зайняти місце у двоповерховому туристичному автобусі і потрапити на 12-годинний захід, який включав зупинки біля сентиментальних пам'яток Нью-Йорка, включаючи Гудзон-Ярдс, Всесвітній торговий центр, будівлю суду і кінотеатр.
Щодо того, як пара вирішила заплатити 333 долари за відвідування свого весілля, Рімо розповіла Fox 10 у Феніксі: "Число три, три, три означає зміни, зростання і силу. Це було те, що ми хотіли зробити навмисно, а також для мого особистого задоволення. Це число не надто легке, але й не надто важке".
За відвідання церемонії потрібно було заплатити / Фото freepik.diller
Пара також повідомила виданню, що їхні доходи пішли до благодійного фонду, який підтримує пари, що борються з безпліддям, а не на відшкодування будь-яких весільних витрат.
За словами подружжя, запрошення друзів і родичів дозволило їм скоротити список гостей до тих, хто справді хотів прийти.
Це відкрило нам очі на те, як люди ставляться до нас, як вони цінують наші стосунки і багато іншого,
– розповіла Нова в інтерв'ю Fox 10.
Додав Рімо: "Ми зрозуміли, що потрібно зазирнути у свою кишеню і сказати: "Знаєте що? Чи справді я хочу туди поїхати?". Ми дійсно хотіли, щоб люди, які дійсно хочуть поїхати, були поруч з нами".
Це цікаво: Нове дослідження: вчені з'ясували вік, коли люди починають різко старіти
А як би ви відреагували, якби за відвідини весілля друзів потрібно було б окремо заплатити? Діліться своїми міркуваннями щодо цього у коментарях.
-
13:21Місячний посівний календар на вересень 2024 – коли і що садити
-
12:30Lego обіцяє відмовитись від пластику та використовувати екологічні матеріали у кубиках
-
11:20Binance заарештувала кошти користувачів з Палестини на вимогу ЦАХАЛ
-
10:15А ви вже пробували котлети з тунця – рецепт від Ектора Хіменеса-Браво
-
09:15Jerry Heil презентувала пісню "All eyes on kids", присвячену викраденню українських дітей
-
Українські патріотичні пісні: плейлист, який підіймає дух
- 29 серпня
-
20:50У реабілітаційному центрі UNBROKEN вперше виготовлять ортез для собаки
-
19:45Дарʼя Коломієць створила плейліст на честь музикантів, які стали на захист України
-
18:40У Франції офіційно розпочались Паралімпійські ігри-2024
-
17:35Фільм "Яремчук: Незрівнянний світ краси" встановив новий рекорд касових зборів
-
16:30Помстився за Охматдит: Денис Берінчик підсмажив окупантів з гармати
-
15:25Композиція "Teresa & Maria" подолала позначку в 40 мільйонів прослуховувань на Spotify
-
14:20Соковита свинина зі сливами: готуємо за рецептом Ольги Рябенко
-
13:15В Україні введуть електронні ветпаспорти для домашніх тварин: як це працюватиме
-
З Днем народження: ТОП 75 привітань у віршах, прозі та смс українською
-
12:10На сороковини: у Львові відкрили меморіальну таблицю Ірини Фаріон на її будинку
-
11:25Ось, у чому може бути небезпека надмірного саморозвитку
-
10:22Флагманський Google Pixel 9 Pro XL розібрали: всередині було найцікавіше
-
09:19День пам'яті захисників
- 28 серпня
-
19:22День пам'яті захисників України: як поминати полеглих воїнів
-
18:21Психологи пояснили, чому перед покупками не варто пити каву
-
17:22Три знаки Зодіаку, яким варто сходити на побачення до кінця тижня
-
16:23Вартість фар для Bugatti Chiron вражає: можна купити новий Porsche 911
-
15:21Кажуть, на YouTube є магічне відео, здатне відкачати воду з мокрого смартфона
-
14:20У кав'ярні такого не знайдете: готуємо супершоколадну каву від Ектора
-
13:21Місячний посівний календар на вересень 2024 – коли і що садити
-
09:15Jerry Heil презентувала пісню "All eyes on kids", присвячену викраденню українських дітей
- 29 серпня
-
17:35Фільм "Яремчук: Незрівнянний світ краси" встановив новий рекорд касових зборів
-
13:15В Україні введуть електронні ветпаспорти для домашніх тварин: як це працюватиме
-
09:19День пам'яті захисників
- 28 серпня
-
19:22День пам'яті захисників України: як поминати полеглих воїнів
-
17:22Три знаки Зодіаку, яким варто сходити на побачення до кінця тижня
-
13:21Чому ми можемо вкрай болісно реагувати на фідбеки: зверніть увагу на причини
-
09:18Погода у вересні 2024: чи затримається літо в Україні
- 27 серпня
-
13:25Одягаємось красиво на День знань: підбірка образів для школярів та батьків
-
09:21Насолоджуйтесь сповна: які сезонні овочі та фрукти потрібно їсти у вересні 2024
- 26 серпня
-
17:25Тривожна валізка школяра: список обов'язкових речей
-
13:25Оригінальні та атмосферні варіанти: як влаштувати свято дитині на 1 вересня
-
09:19Магнітні бурі у вересні 2024 – календар, коли небезпечні дати в Україні
- 25 серпня
-
17:21Не втрачайте пильність: три знаки Зодіаку, яким слід бути обережними на дорозі
-
13:21Працюй чотири години на тиждень: корисні поради з книжки, які допоможуть саме вам
-
09:21Церковний календар на вересень 2024 року – православний і греко-католицький
- 24 серпня
-
17:40Найгучніша колаборація: Quest Pistols, WELLBOY і Parfeniuk випустили спільний трек
-
13:25Скільки коштує зібрати дитину до школи: огляд цін у 2024 році
-
09:21День ангела у вересні 2024 – календар іменин, кого вітати цього місяця
- 23 серпня
-
17:30Оновлені медичні довідки для школярів: як оформити у 2024 році
-
13:25Що подарувати вчителю до 1 вересня – найкращі варіанти презентів
-
09:21Місячний календар стрижок на вересень 2024 – дні, коли стригти волосся
- 22 серпня
-
17:28Вийшов трейлер документального фільму про легендарного військового "Да Вінчі"
-
13:20Біллі Айліш стала найпопулярнішою артисткою в історії Spotify