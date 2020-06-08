Відомого англійського футболіста помітили в черзі в McDonald's: фотофакт

У Великобританії почали відкривати ресторани, в тому числі і мережу швидкого харчування McDonald's. Саме в цей заклад вирішив навідатися Джеймі Варді.

Відомий футболіст, нападаючий Лестера і збірної Англії Джеймі Варді в перший же тиждень послаблення карантину відправився на своєму Bentley за 145 тисяч євро в McDonald's і його не злякала навіть величезна черга.

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Відзначається, що спортсмен замовив їжі на менше, ніж 30 євро, оскільки в ресторані швидкого харчування в Англії поки діє обмеження і не можна замовити всю звичну їжу з меню.

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