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Роналду спіймали на використанні регбійного взуття

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Кріштіану Роналду - фото 1
Кріштіану Роналду / instagram

Відомий футболіст Кріштіану Роналду отримав нове суперспорядження. У фанатів виникло багато запитань щодо цього.

Португальський футболіст, нападник італійського "Ювентусу" Кріштіану Роналду був помічений у використанні бутсів з регбійними шипами замість звичайних футбольних під час тренування.

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Припускається, що Роналду перейшов на регбійні шипи задля збільшення швидкості бігу шляхом посилення зчеплення з газонним покриттям.

Варто зазначити, що Роналду у цьому питанні не є піонером. Так, регбійні шипи вже використовував нападник "Монпельє" Анді Делор – завдяки ним йому вдалося розігнатися до 36,8 км/год і встановити рекорд швидкості Ліги 1 (Вищого дивізіону Чемпіонату Франції).

Це цікаво: Кріштіану Роналду поділився ефектним роликом з тренування Ювентуса

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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