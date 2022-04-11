Відомо, скільки засіють земель України під час війни – Міністерство аграрної політики

Заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький під час телемарафону розповів, що посівна в Україні відбудеться, проте не на всіх посівних площах.

Тарас Висоцький запевнив, що навіть за умови зменшення обсягу посівів, Україна забезпечить себе продовольством і навіть зможе продавати залишки за кордон.

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Мінагро передбачає, що цьогоріч в Україні за "песимістичним прогнозом" засіють 70% від всіх посівних площ нашої землі. Якщо ж території Чернігівської та Сумської області, які мають величезні аграрні площі, вдасться розмінувати у найближчі тижні, можливо площа посівної зросте до 80%.

"Якщо подивитися, що ми плануємо засіяти 70%, то з них 30-40% буде для внутрішнього споживання. І також буде залишок для експорту", – розповів Тарас Висоцький.

Також відомо, що Україна недоотримала 1,5 млрд доларів від експорту сільгосппродукції з початку повномасштабної війни. Через блокаду портів Одеси та Миколаєва зараз можна щомісяця здійснювати перевезення не більше 0,5 млн тонн зернових. До 24 лютого вдавалося експортувати до 5 млн тонн.

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