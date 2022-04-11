Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
війна

Відомо, скільки засіють земель України під час війни – Міністерство аграрної політики

  • 22
Відомо, скільки засіють земель України під час війни – Міністерство аграрної політики - фото 1

Заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький під час телемарафону розповів, що посівна в Україні відбудеться, проте не на всіх посівних площах.

Тарас Висоцький запевнив, що навіть за умови зменшення обсягу посівів, Україна забезпечить себе продовольством і навіть зможе продавати залишки за кордон.

І ще: В Україні з'явилась безплатна платформа для допомоги в релокації бізнесу

Мінагро передбачає, що цьогоріч в Україні за "песимістичним прогнозом" засіють 70% від всіх посівних площ нашої землі. Якщо ж території Чернігівської та Сумської області, які мають величезні аграрні площі, вдасться розмінувати у найближчі тижні, можливо площа посівної зросте до 80%.

"Якщо подивитися, що ми плануємо засіяти 70%, то з них 30-40% буде для внутрішнього споживання. І також буде залишок для експорту", – розповів Тарас Висоцький.

Відомо, скільки засіють земель України під час війни – Міністерство аграрної політики - фото 503044

Також відомо, що Україна недоотримала 1,5 млрд доларів від експорту сільгосппродукції з початку повномасштабної війни. Через блокаду портів Одеси та Миколаєва зараз можна щомісяця здійснювати перевезення не більше 0,5 млн тонн зернових. До 24 лютого вдавалося експортувати до 5 млн тонн.

До теми: В Україну приїхали французькі жандарми: що вони робитимуть

пропозиції партнерів
Новини