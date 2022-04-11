В Україні з'явилась безплатна платформа для допомоги в релокації бізнесу

Підтримка та перезапуск економіки у воєнний час є одним із найважливіших завдань уряду під час війни. Тому було створено спеціальну платформу, яка безплатно допоможе перенести бізнес з зони бойових дій. Як це зробити – читайте далі.

Уряд України продовжує усіляко підтримувати бізнес під час воєнного стану, тож нещодавно Мінцифри та Мінекономіки разом з платформою Prozorro запустили безплатну допомогу щодо релокації бізнесу у безпечніші області. За місяць вдалось евакуювати близько 216 підприємств, з яких 97 вже працюють на нових місцях. Тому нова платформа має прискорити цей процес, підняти економіку та надати робочі місця.

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Перенести бізнес з "гарячих точок" у безпечніші локації можна тут - relocate.prozorro.sale

Кому актуальна ця платформа:

для бізнесу, який подав заявку на релокацію;

для компаній, які прагнуть допомогти підприємствам з релокацією;

для представників Міністерства економіки, військових адміністрацій, компаній, які допомагають з опрацюванням заявок, логістикою, процесом переїзду, пошуком нових виробничих приміщень та розселенням працівників тощо.

Хто може подати заявку:

Підприємства, які потребують переміщення;

Компанії, які готові надати активи чи можливість переміщення для інших.

Подати заявку на релокацію можна тут auction.e-tender.ua

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