В Україну приїхали французькі жандарми: що вони робитимуть

Французькі жандарми прибули в Україну, і вже зовсім скоро працюватимуть на Київщині. Чим саме займатимуться іноземні військові поліцейські – читайте далі.

Україну продовжують усіляко підтримувати країни ЄС, намагаючись зупинити війну, яку розв'язали російські окупанти. Франція стала першою державою, яка скерувала в Україну власних жандармів. Про це розповів французький посол Етьєн де Понсен на своєму профілі у Twiiter.

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За його словами, 11 квітня до Львова прибув загін технічних та наукових жандармів. Вже з 12 квітня вони працюватимуть на Київщині над розслідуванням військових злочинів, допомагаючи українським колегам.

Fier d'accueillir à #Lviv le détachement des gendarmes techniques et scientifiques venu assister leurs camarades dans les investigations des crimes de guerre commis autour de #Kiev. La première à apporter une telle aide. Ils seront à pied d'œuvre dès demain. Solidarité pic.twitter.com/3pX9LkPzeq — Etienne de Poncins (@EdePoncins) April 11, 2022

Французька жандармерія виконує ті ж функції, що й військова поліція. Вони входять до складу Збройних сил та керуються главою Міноборони Франції.

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