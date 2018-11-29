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Відомо, коли запрацює довгоочікувана функція в нових годинниках Apple Watch Series 4

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Незабаром запрацює довгоочікувана функція в Apple Watch 4 - фото 1
Незабаром запрацює довгоочікувана функція в Apple Watch 4 / stuff

"Розумний" годинник Apple Watch Series 4 з'явився у продажі 21 вересня, але датчик ЕКГ, що є однією з ключових родзинок нової моделі, досі залишається неактивним.

Як відомо, можливості зняття ЕКГ не було ані в проблемному оновленні watchOS 5.1, ані в його виправленій версії watchOS 5.1.1.

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Довгоочікувану можливість зняття електрокардіограми, яка точно не буде зайвою людям, що мають проблеми з серцево-судинною системою, принесе оновлення watchOS 5.1.2. Принаймні, так стверджує MacRumors, посилаючись на внутрішні інструкції для співробітників Apple Store.

Додаток у складі оновлення watchOS 5.1.2 дозволить зняти показники ЕКГ за 30 секунд, просто приклавши палець до коліщатка Digital Crown смарт-годинника, і виявити найменші відхилення від норми, які можуть вказувати на серйозні захворювання серця, включаючи аритмію і фібриляцію передсердь.

Функція запрацює після оновлення - фото 292289
Функція запрацює після оновлення

У США годинник Apple Watch Series 4 був сертифікований Управлінням із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (U S Food and Drug Administration; FDA), але тип виданої ліцензії відрізняється від того, що регулятор видає повноцінним медичним пристроям. Власне, документ містить приписку, що додаток "не призначений для діагностики або заміни традиційних методів діагностики".

Чи треба говорити, що функція ЕКГ не працюватиме на старих моделях Apple Watch, оскільки їх оснащення не включає відповідних датчиків.

Залишається додати, що користуватися цією функцією можна буде з перших днів її доступності й в Україні, просто змінивши регіон на США у налаштуваннях на смартфоні та годиннику.

Зараз оновлення watchOS 5.1.2 доступне в бета-версії для розробників. Коли відбудеться фінальний реліз, точно не повідомляється, але, ймовірно, якщо тестування пройде гладко, то апдейт вийде незабаром.

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Джерело: macrumors
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