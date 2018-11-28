Хакери назвали вартість злому будь-якого iPhone

Послуга обійдеться у 3900 доларів. При цьому представники компанії запросять у власника документи, що підтверджують власність.

Компанія DriveSavers пропонує всім бажаючим розблокування iPhone будь-якого покоління. Ця пропозиція буде актуально для тих, хто забув пароль від пристрою або ж потребує доступу до гаджету померлого члена сім'ї.

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У компанії для таких цілей використовують "нову пропрієтарну технологію", яка застосовувалася до цього винятково правоохоронними органами.

Підтвердження право власності на пристрій - обов'язкове

У DriveSavers обіцяють, що не використовуватимуть технологію для того, щоб допомогти правоохоронним органам. Відновити таким чином вийде всі дані, починаючи від контактів і текстових повідомлень, і закінчуючи фото і відео.

Однак всі клієнти компанії повинні будуть підтвердити право власності на пристрій.

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