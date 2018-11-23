В Україні стартував продаж нового Apple MacBook Air 13,3 Retina: названо ціну

Компанія АСБІС-Україна, офіційний дистриб'ютор продукції Apple в Україні, оголосила про початок продажів нового ноутбука MacBook Air з 13,3-дюймовим екраном Retina.

З нагоди виходу Apple MacBook Air 13,3 Retina на вітчизняний ринок у всіх авторизованих реселерів Apple з 23 по 30 листопада буде діяти акційна ціна – від 39 999 гривень.

І ще: Характеристики нових Apple Airpods стали відомі до анонсу

Нагадаємо, що новий MacBook Air отримав новий, ще більш компактний корпус і дисплей Retina з тонкими рамками. Діагональ екрану залишилася такою ж, як і була – 13,3 дюйма, але роздільна здатність зросла до 2560х1600 пікселів. Новинка на 17% менша за минуле покоління за розмірами, а також на 10% тонша – його товщина всього 15,6 мм. Маса ноутбука становить усього 1,24 кг.

Пристрій оснащується процесорами Intel Core i5 восьмого покоління з графікою Intel UHD Graphics 617. Об'єм оперативної пам'яті становить до 16 ГБ (2133 ГГц), а об'єм SSD сягає 1,5 ТБ. Перелік портів представлений двома роз'ємами USB-C з підтримкою Thunderbolt 3 та 3,5-мм аудіороз'ємом.

Від повного заряду акумулятора ноутбук може пропрацювати до 12 годин.

До переваг нової моделі також можна віднести збільшену на 20% площу тачпада Force Touch з підтримкою технології зворотного зв'язку, мікропроцесор T2, що забезпечує апаратні функції захисту, сканер відбитків пальців Touch ID, клавіатуру Butterfly третього покоління, масив з трьох мікрофонів, а також стереодинаміки, які звучать на 25% голосніше та видають вдвічі глибший бас у порівнянні з попередником.

"Усім шанувальникам бренду Apple відомо, що MacBook Air стане не лише надійним робочим інструментом на довгі роки, а й найулюбленішою річчю в повсякденному житті. Повну гарантію якості може забезпечити лише офіційна брендова продукція, завезена до України законним шляхом", – зазначив Віталій Мельниченко, генеральний директор АСБІС-Україна.

Відзначимо, що у США новий MacBook Air оцінили у 1200 доларів або 1400 у залежності від версії – 8/128 або 8/256 ГБ.

Читайте також: Краще не ламати: наскільки просто ремонтувати новий MacBook Air