Відомо, коли випустять новий Nissan Juke

Очікується, що машина буде відрізнятися від інших моделей марки по дизайну.

Кросовер Nissan Juke займає особливе місце в лінійці моделей Nissan. Це компактний кросовер, але з вкрай спірним дизайном, який багатьох відлякує. І в другому поколінні, схоже, ситуація різко не зміниться.

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Глава Nissan по дизайну Альфонсо Альбайса повідомив в інтерв'ю Autocar, що нова машина не буде схожа ні на концепт-кар IMx, ні на серійний Leaf. У компанії пообіцяли зберегти неординарний статус кросовера Juke.

За прогнозами Autocar, автомобіль отримає платформу V від моделей альянсу Renault-Nissan-Mitsubishi – подовжену версію тієї, що використовується в нових Renault Clio і Nissan Micra.

Так може виглядати новий Nissan Juke / autocar

Мотори будуть від 3-циліндрового 0,9-літрового до 4-циліндрового 1,2-літрового потужністю від 90 до 115 к.с. Не виключено, що з'явиться і 110-сильний 1,5-літровий дизель. Передній привід буде за замовчуванням, а повний – як опція.

Точна дата прем'єри нового Nissan Juke не названа, проте в продаж він надійде вже в 2019 році, так що мова йде про дебют новинки до кінця 2018 року або в крайньому випадку на початку наступного.

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