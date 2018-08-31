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Рейтинг авто з найбезглуздішими назвами

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Chevrolet Celebrity - фото 1
Chevrolet Celebrity / hotcars

ТОП-5 найбільш курйозних назв автомобілів.

1. Toyota Tank. Занадто маленький автомобіль з безглуздим зовнішнім виглядом, щоб назвати його "Танком".

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Рейтинг авто з найбезглуздішими назвами - фото 273412
Рейтинг авто з найбезглуздішими назвами

2. Suzuki Samurai. Назва "Самурай" зовсім не в'яжеться з цим зовсім вже мініатюрним позашляховиком.

Рейтинг авто з найбезглуздішими назвами - фото 273413
Рейтинг авто з найбезглуздішими назвами

3. Chevrolet Celebrity. Дуже нудний автомобіль, з назвою "Знаменитість".

Рейтинг авто з найбезглуздішими назвами - фото 273414
Рейтинг авто з найбезглуздішими назвами

4. Москвич "Юрий Долгорукий". Назвати москвич на честь Великого князя київського здається до безглуздого пафосним.

Рейтинг авто з найбезглуздішими назвами - фото 273416
Рейтинг авто з найбезглуздішими назвами

5. Geely Beauty Leopard. Китайський автомобіль з назвою, який, здається перевели в Google-перекладачі, "Леопард краси".

Рейтинг авто з найбезглуздішими назвами - фото 273417
Рейтинг авто з найбезглуздішими назвами

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Джерело: hotcars
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