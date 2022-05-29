Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
війна Kalush

Відомо, коли випускники отримуватимуть атестати у додатку "Дія"

  • 30
Відомо, коли випускники отримуватимуть атестати у додатку "Дія" - фото 1

Сергій Бабак, голова Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій, під час брифінгу "Робота шкіл та вступна кампанія в умовах війни" повідомив, як випускники отримають свої свідоцтва про повну загальну середню освіту у 2023 році.

У 2023 році для випускників будуть доступні свідоцтва про повну загальну середню освіту в додатку "Дія".

І ще: У МОН затвердили перелік населених пунктів, де абітурієнти складатимуть НМТ, замість ЗНО

"Ми хотіли запустити електронний атестат в "Дії", але зараз фізично не встигаємо цього зробити, бо одночасно треба робити зміни по державних реєстрах і у законодавстві, щоб отримати доступи до реєстрів. Але наступного року, я думаю, ми зробимо, щоб документ про освіту був в електронному вигляді в "Дії", – прокоментував Сергій Бабак.

Відомо, коли випускники отримуватимуть атестати у додатку 'Дія' - фото 506372

До теми: Українські вчителі отримають 43 тисячі ноутбуків від Google

пропозиції партнерів
Новини