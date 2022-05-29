Відомо, коли випускники отримуватимуть атестати у додатку "Дія"

Сергій Бабак, голова Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій, під час брифінгу "Робота шкіл та вступна кампанія в умовах війни" повідомив, як випускники отримають свої свідоцтва про повну загальну середню освіту у 2023 році.

У 2023 році для випускників будуть доступні свідоцтва про повну загальну середню освіту в додатку "Дія".

І ще: У МОН затвердили перелік населених пунктів, де абітурієнти складатимуть НМТ, замість ЗНО

"Ми хотіли запустити електронний атестат в "Дії", але зараз фізично не встигаємо цього зробити, бо одночасно треба робити зміни по державних реєстрах і у законодавстві, щоб отримати доступи до реєстрів. Але наступного року, я думаю, ми зробимо, щоб документ про освіту був в електронному вигляді в "Дії", – прокоментував Сергій Бабак.

До теми: Українські вчителі отримають 43 тисячі ноутбуків від Google