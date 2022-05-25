Українські вчителі отримають 43 тисячі ноутбуків від Google

Компанія Google допоможе українським вчителям. Їм нададуть 43 тисячі ноутбуків Chromebook. Відповідне рішення – суттєва допомога, адже викладачі в нашій країні проводять уроки онлайн.

Про це розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Він підкреслив, що наразі тисячі шкіл постраждали від російських бомбардувань, а безліч родин узагалі були вимушені покинути свої оселі.

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Та навіть у таких умовах вчителі героїчно продовжують навчальний процес і проводять уроки онлайн. Вмикаються в зуми та надсилають учням завдання з бомбосховищ, – підкреслив він.

Мінцифри спільно з МОН домовилися про партнерство з Google for Education. Завдяки цьому українські викладачі отримають 43 тисячі ноутбуків Chromebook. Це дозволить підтримувати навчальний процес навіть дистанційно. Зазначимо, що ЮНЕСКО також партнер проєкту.

Але це не все. Освітяни також матимуть можливість пройти онлайн-навчання від Google. Крім того, у них буде нагода безплатно користуватися деякими функціями Workspace for Education до кінця 2022 року. Завдяки цьому освітній процес можна зробити цікавішим, а також продуктивнішим.

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