У МОН затвердили перелік населених пунктів, де абітурієнти складатимуть НМТ, замість ЗНО

Міністерство освіти та науки затвердило перелік населених пунктів України, де цьогорічні випускники шкіл та інші абітурієнти зможуть складати національний мультипредметний тест, який запровадили замість ЗНО.

У МОН повідомили, що вже є список українських міст, у яких буде сформовано попередню мережу тимчасових екзаменаційних центрів для проведення НМТ. Незабаром також затвердять список країн та міст Європи, де українські абітурієнти зможуть скласти НМТ.

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Обласні військові адміністрації на запит МОН оцінили безпекову ситуацію та надали перелік населених пунктів, де дозволено провести НМТ. До цього списку увійшли 20 областей України та місто Київ.

Щодо Донецької, Луганської, Харківської, Херсонської областей та АР Крим, то там неможливо провести тестування.

Задля безпеки список населених пунктів не оприлюднюють, проте абітурієнти зможуть обирати з запропонованого переліку на своїх інформаційних сторінках ті міста, де їм буде найзручніше проходити тестування.

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