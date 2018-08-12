Схудла Rihanna показала фото у бікіні

Співачка позує в червоному бікіні на фото / instagram

Співачка Rihanna відпочила з друзями на курорті.

Схудла Rihanna вразила стрункою фігуркою в бікікі в своєму Instagram.

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Rihanna приємно здивувала шанувальників своїм перетворенням. За короткий період співачці вдалося скинути зайві кілограми. Фото красуні в бікіні з'явилося в її Instagram.

Співачка Rihanna відпочила з друзями

На знімку, який розлетівся по ЗМІ, співачка позує в червоному бікіні в компанії друзів. Шанувальники обсипали зірку компліментами, а в фан-групах з'явилися колажі зі знімками схудлої красуні.

Днями Rihanna випустила спекотні аксесуари для спальні: наручники з пір'ям марабу, атласні пов'язки, шкіряні та шовкові накладки для сосків, маски для сну, маленькі батоги та ремені.

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