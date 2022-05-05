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війна

Відомо, коли McDonald's відкриють свої заклади в Україні

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Відомо, коли McDonald's відкриють свої заклади в Україні - фото 1

Пресслужба компанії "МакДональдз" в Україні відповіла на запит щодо того, коли розпочнуть роботи ресторани їхньої мережі в українських містах. Читайте далі та дізнайтеся деталі!

Інформаційний запит компанії "МакДональдз" надіслали ZAXID.NET і отримали відповідь, що усі заклади мережі швидкоїжі будуть зачинені в Україні до кінця війни – "допоки зберігатимуться загрози атак".

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Нагадуємо, усі заклади мережі McDonald's зупинили роботу по усій країні з 24 лютого, а це понад 110 ресторанів. Проте компанія не припинила виплати зарплат своїм працівникам. У пресслужбі повідомляють, що для 10 000 працівників зберегли заробітну плату в повному обсязі, а також сплачують податки. Для цього МакДональдз виділив 5 мільйонів доларів та організував можливість звернутися у психологічну підтримку.

Компанія зараз переорієнтувалася на гуманітарну допомогу Україні – всі продукти передали в гуманітарні штаби. А це понад 58 тонн харчів вартістю понад 50 мільйонів гривень.

Відомо, коли McDonald's відкриють свої заклади в Україні - фото 504700

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Джерело: ZAXID.NET
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