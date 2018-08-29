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Відомо, коли Ford покаже новий Mustang

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Новий Ford Mustang покажуть у 2021 році - фото 1
Новий Ford Mustang покажуть у 2021 році / sobkor

Майбутнє покоління потужного спорткара Ford Mustang може отримати гібридний мотор і повний привід.

Ford почав оновлювати свій модельний ряд. Focus і Fiesta вже змінили покоління, в наступному році очікується поява Focus Active, трохи згодом вийде новий Fusion, а у 2021 році повинен вийти Mustang.

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Згідно з інформацією Automotive News спорткар з'явиться на рік пізніше, ніж обіцялося спочатку. В основу моделі ляже одна з 5 нових модульних платформ Ford – у чомусь новинка навіть виявиться уніфікована з позашляховиком Ford Explorer і Lincoln Aviator.

Наступний Ford Mustang уперше буде повнопривідним. Принаймні всі провідні колеса будуть доступними опціонально. А крім того під капотом спорткара з'являться гібридні силові установки, але пізніше – не в рік прем'єри.

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Джерело: autonews
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