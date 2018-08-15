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Поліцейський Ford Explorer стане гібридом

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Ford Explorer отримає гібридну силову установку - фото 1
Ford Explorer отримає гібридну силову установку / Car and Driver

Компанія Ford розкрила подробиці про новий поліцейський перехоплювач на базі Ford Explorer наступного покоління.

Позашляховик запропонують з трьома варіантами силових установок, в тому числі гібридною, і 10-ступінчастою автоматичною коробкою передач. Крім цього, машина стане швидшою за попередника й отримає нові електронні системи безпеки.

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Ford Explorer для правоохоронних служб буде комплектуватися 3,0-літровим двигуном V6 EcoBoost, 3,3-літровим "атмосферником" або його гібридною версією. Віддача моторів поки не повідомляється. Відомо, що гібридний позашляховик отримає високопродуктивну систему рекуперативного гальмування, переналаштовувану спеціально для поліції.

Поліцейський Ford Explorer отримає низку оновлень - фото 270191
Поліцейський Ford Explorer отримає низку оновлень / Autoweek

Крім цього, виробник стверджує, що новий перехоплювач буде швидшим за машини попереднього покоління, і отримає нові електронні системи безпеки. Серед них: система охорони периметра з кутом огляду 270 градусів, яка може виявляти потенційні загрози та автоматично блокувати двері, система телеметрії та камера заднього виду.

У минулому році Ford представив поліцейський гібридний седан Fusion і пікап F-150, який розроблений для тривалих погонь.

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Джерело: motor
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