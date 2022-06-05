Відомо, кого жителі країн Східної Європи вважають винними у війні проти України

Братиславський аналітичний центр GLOBSEC оприлюднив матеріали з результатами опитування, згідно з якими стало відомо, кого країни Східної Європи вважають винними у війні проти України. Читайте далі та дізнайтеся детальну інформацію!

Обрати респонденти могли з-поміж таких варіантів відповідей: винна росія, спровокував Захід, Україна утискали російськомовних, не знаю.

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Найбільше людей, які переконані у тому, що винна росія, у Польщі (87%), Чехії (78%) та Литві (74%). І відповідно найменше вважають винною Україну теж у Польщі (2%), Чехії (5%), Литві (5%) і Румунії (6%).

Результати можна переглянути за ЦИМ посиланням.

Лише половина жителів Болгарії, Словаччини та Угорщини назвали винуватицею війни росію.

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