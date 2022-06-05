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Найпопулярніші мобільні застосунки серед українців – рейтинг

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Найпопулярніші мобільні застосунки серед українців – рейтинг - фото 1

З'явилися дані, які визначили популярність додатків у телефоні українців. У порівнянні між станами на січень 2022 року та квітень 2022 року видно, що майже усі додатки з переліку збільшили кількість користувачів.

Kantar CMeter визначили, які в Україні найпопулярніші додатки у телефонах станом на квітень 2022 року.

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Telegram наздоганяє Facebook за розміром аудиторії, а застосунок Дія вже є неодмінною частиною смартфонів українців.

"Дія знову в рейтингу найпопулярніших українських застосунків. Зараз охоплення Дії – майже 84% користувачів смартфонів в Україні. Це на 10% більше, ніж було на початку року. Ми вже обігнали в рейтингу Instagram i Facebook Messenger та спостерігаємо впевнений ріст аудиторії", – прокоментував голова Мінцифри Михайло Федоров.

Дані проєкту Kantar CMeter свідчать про те, що популярність Telegram стрімко зростає – 89% у січні проти 94% у квітні 2022 року.

Найпопулярніші мобільні застосунки серед українців – рейтинг - фото 506858

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