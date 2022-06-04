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Скільки українців мають роботу під час війни – результати опитування
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Дослідницька компанія Gradus Research отримала результати п'ятої хвилі національного опитування під час війни й визначила, скільки українців станом на зараз мають роботу, як змінився дохід та сфера праці. Читайте далі та дізнайтеся!
Gradus Research зазначають, що 54% українців працевлаштовані. Кількість тих, хто мав роботу до війни, – 64%.
І ще: Де знайти роботу під час війни: корисні сервіси для українців
Результати опитування можна переглянути за ЦИМ посиланням.
Найвищий рівень працевлаштованості фіксують у західних (70%) і центральних (58%) областях. До того ж люди повертаються додому й на роботу, тож спостерігатиметься загальна тенденція збільшення кількості тих, хто працює.
"Суспільство поступово переходить від очікування швидкої перемоги та відкладання життя на потім до адаптації до реальності", – коментують дослідники.
Щодо заробітної плати, то 65% українців, які працюють, отримують кошти. До того ж 46% опитаних отримують менше, ніж раніше.
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