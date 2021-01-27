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Відомо, хто зіграє головну роль у приквелі Відьмака
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Netflix віддав головну роль у приквелі фентезі "Відьмак" ("The Witcher: Blood Origin" – "Відьмак. Походження крові") британській актрисі Джоді Тернер-Сміт. Вона відома завдяки зйомкам у фільмі "Квін та Слім" і серіалу "Ті, що летять крізь ніч" за мотивами оповідань Джорджа Мартіна.
За інформацією Deadline, у "Походженні крові" Тернер-Сміт з'явиться в образі ельфійської войовниці Ейлі, яка вирішує покинути свій клан і мандрувати як музикант. Однак їй доводиться знову взятися за зброю заради помсти. Дія шоу розгорнеться за 1200 років до подій "Відьмака".
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Персонаж Тернер-Сміт, згідно з офіційним опису, елітна войовниця з голосом богині, яка залишила свій клан і посаду у гвардії королеви, щоб йти за покликом серця та стати мандрівною музиканткою. Але доленосні події на Континенті змушують її знову взятися за меч і пройти шлях помсти та спокутування. Сценарист приквела Деклан Де Барра, що працює над проєктом спільно з шоураннером "Відьмака" Лорен Шмідт Хіссріч, вже заявив у своєму твіттері, що він у повному захваті від кастингу.
Шоураннером і виконавчим продюсером міні-серіалу з шести епізодів виступає Деклан де Барра. Креативним консультантом стане автор книг про пригоди відьмака Геральта з Рівії Анджей Сапковський.
Дата виходу "Походження крові" не називається.
Раніше стало відомо, що Джоді Тернер-Сміт зніметься у 3-серійному проєкті про життя Анни Болейн, другої дружини англійського короля Генріха VIII.
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