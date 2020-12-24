Серіал Відьмак: буркотіння Геральта показали різними мовами (кумедне відео)

Творці серіалу "Відьмак" вирішили порозважати фанатів, які очікують на другий сезон, тож випустили відео з буркотливим Геральтом різними мовами. Здається, такий колоритним навіть просте "хм" ще не було!

Зйомки другого сезону серіалу "Відьмак" за книгами Анджея Сапковського продовжуються, але шоуранери не припиняють нагадувати глядачам про те, що їх чекає. На офіційному акаунті в соцмережі Twitter регулярно з'являються кумедні ролики зі знімального майданчика.

А нещодавно творці вирішили перекласти не лише пісню Любистка "Дайте гріш відьмакові", а й невдоволене буркотіння самого Геральта. Якщо деякі фрази й звучать ефектно різними мовами, то саме знамените "хм" Відьмака у виконанні Генрі Кавілла, заслуговує окремої уваги.

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