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Відомо геть усе: авторитетний інсайдер розкрив характеристики камер Samsung Galaxy Note20
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Раніше на цьому тижні авторитетний інсайдер Роланд Квандт злив безліч подробиць про флагманські Galaxy Note20 і Galaxy Note20 Ultra. Тепер він поповнив уже наявну інформацію точними технічними характеристиками камер і їх можливостями.
За даними інсайдера, основна камера у Galaxy Note20 Ultra буде з 1/1,33-дюймовою матрицею на 108 Мп з розміром пікселя 0,8 мкм, об'єктивом зі світлосилою f/1.8 і оптичною стабілізацією зображення.
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У смартфоні також будуть ультраширококутна камера на 12 Мп (1/2,55-дюймова матриця, розмір пікселя 1,4 мкм, діафрагма f/2.2 і кут огляду 120 градусів), телекамера на 12 Мп (1/3,6-дюймова матриця, розмір пікселя 1 мкм, діафрагма f/3.0 і OIS) і ToF-датчик для аналізу глибини різкості. Смартфон зможе записувати відео у форматі 8K | 24 fps, 4K | 30/60 fps, 1080p | 30/60/240 fps і 720p | 960fps.
У звичайному Galaxy Note20 камери будуть простіші з головним модулем на 12 Мп (1/1,72", 1,8 мкм, f/1.8, OIS), телекамерою на 64 Мп з триразовим оптичним зумом (1/1,76", 0,8 мкм, f / 2.0, OIS), ультраширококутний з роздільною здатністю 12 Мп (1/2,55 ", 1,4 мкм, f/2.2, кут огляду 120°) і ToF-сенсором. Наявність останнього викликає питання, оскільки на всіх рендера цього смартфона ніде немає четвертого модуля. Відео Note20 зможе записувати у тих же форматах, що і Ultra-версія.
Раніше у мережі з'явилося відео з демонстрацією можливостей камери Galaxy Note20 Ultra. Презентація нових смартфонів та інших пристроїв Samsung запланована на 5 серпня.
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