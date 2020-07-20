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Унікальні фішки Samsung Galaxy Note20 Ultra показали на відео

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Стало відомо більше про камери Samsung Galaxy Note20 Ultra - фото 1
Стало відомо більше про камери Samsung Galaxy Note20 Ultra

Раніше цього місяця з'явилися реальні знімки ще не представленого офіційно Galaxy Note20 Ultra, а потім його показали в дії на відео. Автор цих витоків продовжує ділитися подробицями нового флагмана Samsung. Цього разу він показав функції, які з'являться в пристрої.

Новий ролик автора YouTube-каналу Jimmy is Promo присвячений переважно камері Galaxy Note20 Ultra.

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Телескопічний об'єктив дозволить знімати з 5-кратним оптичним наближенням, а максимальне значення цифрового зуму становитиме лише 50х (проти 100х у Samsung Galaxy S20 Ultra). У смартфоні з'явиться професійний режим відеозйомки. Він зможе записувати 8K-відео з частотою 24 кадрів на секунду або 4K при 60 fps. На екрані відображатиметься гістограма, поділ звуку по каналах і різні налаштування для запису аудіо.

Для людей з обмеженими можливостями віртуальний помічник Bixby навчиться пояснювати, що "бачить" смартфон через камеру. Нарешті, Galaxy Note20 Ultra буде підтримувати нову функцію швидкого обміну даними Nearby Share, недавно випущену компанією Google.

Презентація Galaxy Note20 Ultra і інших новинок Samsung запланована на 5 серпня.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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