Відомо, чому Uber буде блокувати користувачів

Пасажири будуть втрачати доступ до Uber на півроку / slovodelu

Користувачі Uber, які отримали низькі бали від водіїв, незабаром почнуть втрачати доступ до сервісу. Таким чином компанія має намір змусити їх переглянути свою поведінку.

Як повідомляється, оновлені правила почнуть діяти з 19 вересня і першими їх дію відчують пасажири в Австралії і Новій Зеландії.

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Якщо водії регулярно ставлять пасажиру низькі оцінки і його загальний бал падає нижче чотирьох, про користування Uber можна буде забути на півроку.

При цьому блокування не буде відбуватися миттєво. Спочатку "поганий" пасажир отримає низку попереджень, а також порад, які допоможуть поліпшити свій рейтинг. Потім Uber почне розслідування, і якщо порушення виявляться серйозними або пасажир відмовиться співпрацювати з сервісом, його акаунт буде заблокований.

За словами генерального менеджера Uber в Новій Зеландії та Австралії Сюзан Андерсон, компанія поки не збирається повідомляти користувачам, чому вони отримують погані оцінки від водіїв. Разом з тим, в оновлених правилах, опублікованих у блозі додатку, чітко вказано низку причин, які можуть негативно позначитися на рейтингу: наприклад, фізичний контакт з водієм, заподіяння шкоди автомобілю, мат і образливі жести.

Пасажирів з низькими оцінками будуть блокувати / TechTheLead

"Всі пасажири починають з 5 зірками. Щоб опустити цю цифру до 4, потрібно багато разів отримати оцінку в одну зірку і скарги від інших водіїв", – сказала Андерсон, зазначивши, що компанія вжила заходів, щоб користувач не постраждав у результаті помилки.

Як зазначається, 9 з 10 австралійських пасажирів Uber мають оцінку 4,5 або вище. Однак в компанії вважають, що припиняти зневажливу поведінку все одно необхідно.

"Образливій ​​поведінці не місце на нашій платформі, навіть якщо кількість таких пасажирів невелика", – пояснила Андерсон.

Наостанок зазначимо, що наразі немає інформації, коли можливість блокування облікового запису буде поширена на інші країни.

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