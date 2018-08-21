Aston Martin випустить 25 "шпигунських" DB5

Компанія Aston Martin відновить виробництво спорткарів DB5 і випустить 25 екземплярів моделі, які будуть точною копією машини з фільму про Джеймса Бонда "Голдфінгер" 1964 року.

Складання автомобілів налагодять на заводі в Ньюпорт-Пагнелл – батьківщині оригінальних DB5. Ціна спорткара складе 2,75 мільйона фунтів стерлінгів.

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Aston Martin випустить 25 "шпигунських" DB5 / motor1

Aston Martin випустить 25 "шпигунських" DB5 / motor1

Загалом DB5 знявся у семи фільмах про спецагента британської розвідки: крім "Голдфінгера", модель засвітилася в "Кульовій блискавці" (1965), "Золотому оці" (1995), "Завтра не помре ніколи" (1997), Казино "Рояль" (2006), 007 Координати "Скайфол" (2012) і "007 Спектр" (2015).

Aston Martin випустить 25 "шпигунських" DB5 / motor1

Новий Aston Martin DB5, побудований у співпраці з кінокомпанією EON Productions, буде пофарбований тільки в сріблястий відтінок Silver Birch, як оригінальний автомобіль з фільму. Машину також оснастять "шпигунськими" гаджетами, наприклад, поворотними реєстраційними знаками, розробленими британським координатором спецефектів Крісом Корбулдом.

Aston Martin випустить 25 "шпигунських" DB5 / motor1

За попередньою інформацією, перші поставки DB5 клієнтам почнуться в 2020 році. Машина буде винятково колекційним екземпляром, адже її не можна буде експлуатувати на дорогах загального користування.

Aston Martin випустить 25 "шпигунських" DB5 / motor1

В середині липня компанія Lego представила модель Aston Martin DB5 серії Creator Expert. Набір складається з 1 295 деталей і є копію легендарної машини, оснащеної "куленепробивним" щитом, двома кулеметами, ножами для розрізання покришок, а також кріслом-катапультою, що функціонує.

Aston Martin випустить 25 "шпигунських" DB5 / motor1

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