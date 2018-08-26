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Відомий український телеведучий показав зворушливе сімейне фото

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Тимур Мірошниченко - фото 1
Тимур Мірошниченко / Instagram

Два місяці тому телеведучий Тимур Мірошниченко вперше став татом – його дружина Інна народила йому дочку, яку вони назвали Мією.

Втім, через щільний графік зірковому татові не часто вдається побути з дочкою, тому коли така можливість з'являється, він відкладає всі справи, щоб побути з дитиною. Днями, наприклад, Тимур повернувся з відрядження до Києва. І, незважаючи на те, що вдома він був всього півдня, він знайшов час для доньки.

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Незабаром в блозі з'явилося зворушливе фото, на якому Тимур трепетно тримає свою дочку на руках.

"Коли тато заскочив на півдня до Києва", – написав під фото ведучий.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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