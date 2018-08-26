Андрій Бедняков поділився сімейним фото з відпочинку

Відомий телеведучий кількох тревел-проектів Андрій Бедняков розмітив в своєму мікроблозі сімейне фото.

У кадрі зображений шоумен, його дружина – Анастасія Коротка і їхня маленька дочка Ксенія.

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Зірка телеекрану іронічно прокоментував ракурс зйомки і зазначив: ""А обріжу но я їм руки", – подумав фотограф з Бразилії і більше взяв в кадр троси і небо з хмарами!".

A post shared by Андрей Бедняков (@biedniakov) on Aug 23, 2018 at 4:22am PDT

Фоловери знаменитості оцінили ефектну фотокомпозицію і почуття гумору Беднякова безліччю компліментів і позитивних відгуків.

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