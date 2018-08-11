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Відомий український боксер показав, як відпочиває в Чорнобилі

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Український боксер Віктор Постол - фото 1
Український боксер Віктор Постол / Instagram

У себе в Instagram Віктор похвалився уловом, викликавши заздрісні коментарі у шанувальників.

Знаменитий український боксер Віктор Постол (29-1, 12 КО) проводить відпочинок в Зоні відчуження. 34-річний уродженець Великої Димерки відправився на рибалку у Чорнобиль.

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Нагадаємо, що Постол в червні програв Джошу Тейлору (12-0, 11 КО) в бою за статус тимчасового чемпіона світу за версією WBC в першій напівсередній вазі. 12-раундова зустріч в Глазго (Швейцарія) завершилася перемогою британця за очками – 118:110, 117:110, 119:108.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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