Відомий український боксер показав, як відпочиває в Чорнобилі

У себе в Instagram Віктор похвалився уловом, викликавши заздрісні коментарі у шанувальників.

Знаменитий український боксер Віктор Постол (29-1, 12 КО) проводить відпочинок в Зоні відчуження. 34-річний уродженець Великої Димерки відправився на рибалку у Чорнобиль.

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A post shared by Viktor Postol "Iceman" (@icemanpostol) on Aug 10, 2018 at 1:19pm PDT

Нагадаємо, що Постол в червні програв Джошу Тейлору (12-0, 11 КО) в бою за статус тимчасового чемпіона світу за версією WBC в першій напівсередній вазі. 12-раундова зустріч в Глазго (Швейцарія) завершилася перемогою британця за очками – 118:110, 117:110, 119:108.

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