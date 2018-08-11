Антін Мухарський зізнався, куди переїхав з України

Також співак розповів про плани на майбутнє.

Популярний український співак і ведучий Антін Мухарський розповів фанатам, де має намір жити після виїзду з України. Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

І ще: Оксана Марченко оголосила своє рішення щодо участі в Танцях з зірками

"Вибір зроблений. Будемо жити в Анталії. Після піврічних подорожей світами: Греція, Іспанія, США, Канада, завдяки нашим друзям, а особливо Олегу С., Шурі Бойко і сім'ям Балицьки, Вальчуків, Гоцко, і Туркевичів, а також усім вам, хто підтримував мене в ці нелегкі часи, ми вирішили оселитися в турецькій Анталії ", – зазначив він.

Більш того, Мухарський назвав причини, чому вибір ліг саме на це місто. Серед переваг Анталії Антін відзначив чудове море та смачну їжу, клімат і доступні ціни. Шоумен планує також в Туреччині організовувати творчі зустрічі і концерти для української діаспори.

Також співак зізнався, що найближчим часом презентує творчу концепцію українізації Туреччини.

Читайте також: Тарас Тополя похвалився спільним фото з українською легендою 90-х