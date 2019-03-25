Відомий тренер назвав ймовірного нового капітана збірної України

На думку українського тренера В'ячеслава Шевчука, півзахисник Олександр Зінченко може стати новим капітаном національної команди України.

Головний тренер донецького "Олімпіка" В'ячеслав Шевчук розповів про прогрес Олександра Зінченка в "Манчестер Сіті" і про те, як це може відбитися на його ролі у збірній України.

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"Зінченко найближчим часом – це капітан збірної України. Він лідер на полі, він професіонал, він сильна духом людина. Він гравець стартового складу, який показує дуже зрілу гру. Він – харизматичний. Це дуже важливо..."

Зінченко найближчим часом – це капітан збірної України, – Шевчук

"Зінченко – приклад для багатьох. Він своїм ставленням до справи, своїм характером показує, що гідний бути в Манчестер Сіті, в топ-клубі. Залишився б Саша в "Шахтарі", йому було б складно так прогресувати. Він молодець, що гне свою лінію, працює і працює", – сказав В'ячеслав Шевчук.

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