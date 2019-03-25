Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Вибори президента України 2019 Євро 2020 Голос країни

Відомий тренер назвав ймовірного нового капітана збірної України

  • 27
Зінченко найближчим часом – це капітан збірної України, – Шевчук - фото 1
Зінченко найближчим часом – це капітан збірної України, – Шевчук / Униан

На думку українського тренера В'ячеслава Шевчука, півзахисник Олександр Зінченко може стати новим капітаном національної команди України.

Головний тренер донецького "Олімпіка" В'ячеслав Шевчук розповів про прогрес Олександра Зінченка в "Манчестер Сіті" і про те, як це може відбитися на його ролі у збірній України.

І ще: Люксембург – Україна: коли і де дивитися матч відбору на Євро 2020

"Зінченко найближчим часом – це капітан збірної України. Він лідер на полі, він професіонал, він сильна духом людина. Він гравець стартового складу, який показує дуже зрілу гру. Він – харизматичний. Це дуже важливо..."

Зінченко найближчим часом – це капітан збірної України, – Шевчук - фото 316739
Зінченко найближчим часом – це капітан збірної України, – Шевчук

"Зінченко – приклад для багатьох. Він своїм ставленням до справи, своїм характером показує, що гідний бути в Манчестер Сіті, в топ-клубі. Залишився б Саша в "Шахтарі", йому було б складно так прогресувати. Він молодець, що гне свою лінію, працює і працює", сказав В'ячеслав Шевчук.

Читайте також: Шевченко прокоментував гру Роналду після матчу збірної

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Вигравай зарплату президента на Радіо МАКСИМУМ!
  • 04 березня, 15:17
  • 4558
Дівчина тижня: найсексуальніша серфінгістка Холлі-Дейзі Коффі (18+)
  • Вчора, 17:25
  • 987
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1341852
Загрузка...

Конкурс

Вигравай зарплату президента на Радіо МАКСИМУМ!
Новини
Радіо Максимум Новини Спорт