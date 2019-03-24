Шевченко прокоментував гру Роналду після матчу збірної

Ювентус був сильною командою і до приходу Роналду, за словами Шеви / Sportbox

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко оцінив шанси Ювентуса з Кріштіану Роналду в складі.

"Наживо Роналду виглядає набагато молодше, ніж є насправді. Дивлячись на його гру на полі, ви ніколи не дасте йому 34 роки..."

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"Ювентус був сильною командою і до приходу Роналду, але такого зіркового футболіста їм явно не вистачало. Він може вирішити результат будь-якого матчу. Так, тепер у туринського клубу є Кріштіану і Ювентус може домогтися тріумфу", – цитує Шевченка Tuttosport.

Роналду у матчі проти збірної України

Нагадаємо, матч збірної Португалії і України у відборі на Євро 2020 завершився внічию. Наступний поєдинок чекає нашу команду вже 25 березня з Люксембургом. Стежити за онлайн-трансляцією поєдинку можна буде на сайті Радіо МАКСИМУМ.

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