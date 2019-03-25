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Люксембург – Україна: коли і де дивитися матч відбору на Євро 2020

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Україна їде в Люксембург - фото 1
Україна їде в Люксембург

Україна продовжує свій шлях у відборі на Євро 2020. У другому турі кваліфікації на турнір суперником "синьо-жовтих" стане Люксембург. Дізнайтеся, коли і де дивитися онлайн матч 25 березня!

Після нічиї з Португалією підопічних Андрія Шевченка очікує новий матч на виїзді, у якому фаворитом є Україна. Збірна Люксембургу – доволі зручний суперник, якого ми вже неодноразово обігрували. Тим не менше, ця команда прогресує, тож розслаблятися "синьо-жовтим" не варто. Чекаємо максимальної самовіддачі від наших гравців!

Це цікаво: Португалія – Україна: відео огляд і найкращі моменти матчу

Максимальною має бути й підтримка збірної, тому не пропустіть матч 25 березня!

Анонс, коли і де дивитися Люксембург – Україна

  • Дата: 25.03.2019
  • Коли: 21:45
  • Місце проведення: стадіон "Жозі Бартель", Люксембург
  • На якому каналі трансляція: Україна, Футбол 1
  • Де дивитися онлайн: на сайті OLL.tv
  • Прогноз і ставки букмекерів: 10 – 4,54 – 1,42

Саме збірна Люксембургу завдяки перемозі над Литвою зараз очолює турнірну таблицю в нашій відбірковій групі. Швидше за все, це – тимчасове явище, але недооцінювати цю команду однозначно не можна. Команда має у своєму складі братів Тиль, які показують непогану гру. Люксембург довів, що може "попити крові" в топ-команд, свідченням чого є нічиї з Італією і Францією.

Водночас статистика зустрічей України з "герцогами" на нашому боці: "синьо-жовті" мали три очні поєдинки проти Люксембурга, і всі вони завершилися перемогами української національної збірної. Що цікаво, ми завжди вигравали з рахунком 3:0.

Збірна України в Люксембурзі - фото 316709
Збірна України в Люксембурзі

Після впевненої гри проти Португалії підопічні Шевченка вважають незаперечними фаворитами матчу в Люксембурзі. Середній коефіцієнт на перемогу нашої збірної становить 1,40, тоді як на виграш "герцогів" – 9,90. Нічию ж у середньому оцінюють у 4,50.

Орієнтовні склади команд

  • Люксембург: Моріс – Шано, Жерсон, Карлсон – Янс, Баррейро Мартінс, Крістофер Мартінс, Да Мота – Олівер Тіль – Венсан Тіль, Родрігес
  • Україна: Пятов – Караваєв, Бурда, Матвієнко, Миколенко – Степаненко, Малиновський, Шапаренко – Циганков, Зінченко, Мораєс
Андрій Шевченко - фото 316710
Андрій Шевченко

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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