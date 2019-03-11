Відомий співак попросив фанатів помолитись за нього

Популярний співак Джастін Бібер розповів шанувальникам про депресію та звернувся до них з незвичайним проханням. Зараз зірка проходить лікування.

25-річний канадський співак Джастін Бібер вперше поділився з прихильниками переживаннями щодо своєї депресії. Популярний виконавець опублікував фото зі своїм менеджером та Каньє Вестом на профілі в соцмережі Instagram і попросив фанатів помолитись за нього. Відомо, що хлопець вже близько місяця займається лікуванням.

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"Просто хотів, щоб ви знали про свіжі новини і, сподіваюсь, що те, що я переживаю створить резонанс серед вас. Я багато боровся. Я просто почуваюсь дуже роз'єднаним та дивним. Я завжди повертають до тями, тому не хвилююсь. Просто хотів простягнути руку та попросити вас помолитись за мене. Бог відданий і ваші молитви спрацюють", – відзначив Бібер під фото, яке зібрало понад 4 мільйони вподобань та більше як 85 тисяч коментарів.

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