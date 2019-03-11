Ангел Victoria's Secret показала фанатам сідниці

Відома модель Кендіс Свейнпол продовжує тішити прихильників сонячними фото. Цього разу в об'єктив потрапили сідниці білявки, викликавши шквал коментарів у фанатів.

30-річна південноафриканська супермодель Кендіс Свейнпол підкорює своєю вродою не лише з подіумів та обкладинок глянців, а й на своїй сторінці в соцмережі Instagram. Там за чарівною білявкою стежать понад 13 мільйонів користувачів, і це не дивно, адже вона майже щодня ділиться свіжими кадрами зі свого життя.

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Попри те, що Кендіс виховує маленького сина, однак вона знаходить час для роботи над власною кар'єрою і собою, а сонячні фото з новеньких реклам та просто з пляжів лише показують чудовий результат. Нещодавно красуня вирішила поділитись знімком з іншого ракурсу, похизувавшись пружними сідницями.

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