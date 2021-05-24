Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Євробачення Холостяк

Відомий шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво поділився рецептом ідеального маринаду для шашлику

  • 54
Маринад для шашлику - фото 1
Маринад для шашлику / unsplash

Сезон пікніків, шашлику і гриль-вечірок розпочато! Тому ловіть рецепт ідеального маринаду для м‘яса.

Найголовніше при приготуванні шашлику – правильно вибрати м'ясо і замаринувати його так, щоб воно було м'яким, соковитим і зберегло всі корисні властивості. Тож шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво поділився в Instagram рецептом найкращого маринаду, завдяки якому м'ясо буде ніжним.

І ще: Як приготувати бургер на мангалі: покроковий рецепт у відео

Інгредієнти

  • сильногазована мінеральна вода – 0,5 л;
  • кефір – 0,5 л;
  • діжонська гірчиця – 1 ст.л;
  • сухий часник, цибуля, імбир і копчена паприка – по 1/2 ч.л;
  • чорний і запашний перець – по 5-7 горошин;
  • чебрець – 2 гілочки;
  • лавровий лист – 3 шт.

Важливо! Кількість інгредієнтів розрахована на 1 кілограм м'яса.

Читайте також: Як приготувати стейк з овочами на грилі: рецепт однієї з найпопулярніших страв

пропозиції партнерів
Новини