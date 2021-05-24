Відомий шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво поділився рецептом ідеального маринаду для шашлику

Сезон пікніків, шашлику і гриль-вечірок розпочато! Тому ловіть рецепт ідеального маринаду для м‘яса.

Найголовніше при приготуванні шашлику – правильно вибрати м'ясо і замаринувати його так, щоб воно було м'яким, соковитим і зберегло всі корисні властивості. Тож шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво поділився в Instagram рецептом найкращого маринаду, завдяки якому м'ясо буде ніжним.

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Інгредієнти

сильногазована мінеральна вода – 0,5 л;

кефір – 0,5 л;

діжонська гірчиця – 1 ст.л;

сухий часник, цибуля, імбир і копчена паприка – по 1/2 ч.л;

чорний і запашний перець – по 5-7 горошин;

чебрець – 2 гілочки;

лавровий лист – 3 шт.

Важливо! Кількість інгредієнтів розрахована на 1 кілограм м'яса.

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