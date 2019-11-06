Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
СидорЕнки-СидОренки

Відомий сервіс бронювання житла Airbnb додав українську мову

  • 23
Відомий сервіс бронювання житла Airbnb додав українську мову - фото 1

Популярний сервіс з оренди житла по всьому світу Airbnb додав підтримку 31 нових мов, серед яких є й українська. Airbnb тепер підтримує 62 мови.

У компанії відзначають, що зараз сайтом Airbnb можуть користуватися близько 4 млрд людей рідною мовою. Так, крім української у сервісі також з'явилася вірменська, естонська, латвійська, литовська, грузинська та інші.

І ще: Популярний сайт з бронювання житла заборонив оренду будинків для вечірок

Airbnb була заснована у 2008 році в Сан-Франциско і являє собою сервіс, який дозволяє мандрівникам забронювати собі житло (від кімнати до окремих котеджів) у власників безпосередньо.

Відомий сервіс бронювання житла Airbnb додав українську мову - фото 366297

Читайте також: У Берлін їдуть за емоціями: що дивитися у столиці Німеччини і як не збанкрутувати у метро

Джерело: fastcompany
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Міняємо літні шини на зимові: поради, коли і як правильно перевзути авто
  • 28 жовтня, 17:30
  • 488
Афіни, які зникають: чому грецьку столицю слід відвідати якомога скоріше
  • 31 жовтня, 20:15
  • 885
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1865612
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Лайфстайл