Відомий сервіс бронювання житла Airbnb додав українську мову

Популярний сервіс з оренди житла по всьому світу Airbnb додав підтримку 31 нових мов, серед яких є й українська. Airbnb тепер підтримує 62 мови.

У компанії відзначають, що зараз сайтом Airbnb можуть користуватися близько 4 млрд людей рідною мовою. Так, крім української у сервісі також з'явилася вірменська, естонська, латвійська, литовська, грузинська та інші.

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Airbnb була заснована у 2008 році в Сан-Франциско і являє собою сервіс, який дозволяє мандрівникам забронювати собі житло (від кімнати до окремих котеджів) у власників безпосередньо.

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