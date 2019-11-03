Популярний сайт з бронювання житла заборонив оренду будинків для вечірок

Онлайн-майданчик з бронювання приватного житла Airbnb вирішив заборонити здавати житлові будинки для проведення приватних вечірок.

Про це заявив виконавчий директор компанії Брайан Ческі в Twitter.

"Ми забороняємо здавати в оренду будинки для вечірок і подвоюємо наші зусилля у боротьбі з невирішеними зборищами і поведінкою господарів і гостей, які призводять до таких страшних подій, як в Орінді", – написав він.

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Ческі має на увазі стрілянину в місті Орінді в Каліфорнії, яка сталася ввечері 31 жовтня на вечірці з нагоди Хелловіна. За останніми даними, в результаті загинули п'ять людей. Чоловік, який відкрив стрілянину, зник.

Інцидент стався в будинку, орендованому для проведення свята в престижному районі міста. Вечірка широко рекламувалася в соціальних мережах, на ній були присутні більше 100 гостей. Захід був організований в будинку, який був знайдений на сайті короткострокової оренди.

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