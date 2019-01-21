Відомий серіал закривають після першого сезону

Не так давно вийшов серіал "Перші" з Шоном Пенном у головній ролі. Однак, компанія Hulu вирішила закрити проект після першого сезону.

Повідомляється, що серіал отримав змішані відгуки критиків. Точна причина скасування серіалу поки невідома. При цьому творець проекту Бо Віллімон був впевнений в зйомках нового сезону. Відомо, що в другому сезоні герої все-таки повинні були святкувати, діставшись до поверхні Червоної планети.

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Нагадаємо, серіал розповідає про перші кроки людства в міжпланетній колонізації і небезпеки, з якими стикаються хоробрі добровольці на Марсі. У центрі цієї фантастичної історії не тільки астронавти, а й їхні сім'ї, кохані, а ще команда, що забезпечує їхню безпеку.

"Перші" – трейлер серіалу дивіться онлайн:

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