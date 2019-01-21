Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Голос країни Нацвідбір на Євробачення 2019

Відомий серіал закривають після першого сезону

  • 109
Серіал "Перші закривають - фото 1
Серіал "Перші закривають / okino

Не так давно вийшов серіал "Перші" з Шоном Пенном у головній ролі. Однак, компанія Hulu вирішила закрити проект після першого сезону.

Повідомляється, що серіал отримав змішані відгуки критиків. Точна причина скасування серіалу поки невідома. При цьому творець проекту Бо Віллімон був впевнений в зйомках нового сезону. Відомо, що в другому сезоні герої все-таки повинні були святкувати, діставшись до поверхні Червоної планети.

І ще: Найкращі детективні серіали 2018, які вас здивують

Нагадаємо, серіал розповідає про перші кроки людства в міжпланетній колонізації і небезпеки, з якими стикаються хоробрі добровольці на Марсі. У центрі цієї фантастичної історії не тільки астронавти, а й їхні сім'ї, кохані, а ще команда, що забезпечує їхню безпеку.

"Перші" – трейлер серіалу дивіться онлайн:

Читайте також: Американські боги: трейлер другого сезону серіалу

Джерело: hollywoodreporter
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Гороскоп на лютий 2019: прогноз на місяць для всіх знаків Зодіаку
  • 01 лютого, 12:51
  • 2038
Відпочинок взимку: чому варто поїхати в Іспанію
  • 04 лютого, 19:21
  • 673
Гарні привітання з Днем народження українською мовою
  • 25.04.2018, 20:31
  • 1162202
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз