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Відомий режисер зняв короткометражку на iPhone XS Max без додаткових аксесуарів

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Знято короткометражку на iPhone XS Max - фото 1
Знято короткометражку на iPhone XS Max / iphones

Для зйомок не використали стабілізаторів або особливого освітлення, а фінальне зображення не піддавалося обробці.

Видання Wired попросило режисера Джона М. Чу зняти короткометражку на новий iPhone XS Max. У ролику під назвою "Десь" (Somewhere) танцюрист Луїджі Росадо репетирує в "секретному" гаражі. Чу не став використовувати додаткове обладнання, за допомогою якого Apple часто знімає свої рекламні ролики.

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У мене не було буквально ніякого обладнання. Я бачив багато прикладів відео про iPhone і іноді компанія Apple використовувала різні лінзи або професійне світло. У мене не було нічого з цього, – повідомив режисер Джон М. Чу.

Постановник зняв ролик при природному освітленні і за допомогою стандартного додатку "Камера". Чу змонтував відео на комп'ютері, проте не застосовував ефектів корекції або пост-продакшну: тільки монтажні прийоми.

У розмові з Wired режисер розповів, що був вражений тим, як телефон впорався зі зйомкою в русі і з природним освітленням. Щоб кинути собі виклик він спеціально вирішив знімати в гаражі з флуоресцентними лампами. За його словами, в русі смартфон втрачав фокус, але в підсумку відмінно знаходив потрібний об'єкт.

Режисера також вразила точність захоплення кольорів iPhone XS Max. За словами Чу, смартфон дуже точно переніс реальні кольори з гаража.

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Джерело: wired
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