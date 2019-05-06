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Перевірте, як добре ви пам'ятаєте мультфільми з дитинства: цікавий тест
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Ви точно бачили ці мультиплікаційні шедеври! Репліки головних героїв стали крилатими висловами, а самі персонажі вже давно живуть поза власними історіями. Перевірте, наскільки уважно ви дивилися ці мультфільми.
"Вінні Пух", "Ну постривай!", "Кошеня на ім'я Гав", "Простоквашино" та інші улюблені мультфільми нашого дитинства шукайте у цьому тесті! Ми підготували для вас цікаві питання на уважність – перевірте себе!
І ще: Привіт з 90-х: улюблені зарубіжні мультики нашого дитинства
Відповідай на питання та ділися результатом з друзями!
До теми: ТЕСТ: Вгадай фільм за двома предметами!
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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