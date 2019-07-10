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Відомий репер став партнером компанії з виробництва марихуани
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Репер і мільярдер Джей Зі став партнером і головним стратегом компанії Caliva, що займається виробництвом продуктів на основі канабісу.
Як повідомляється, музикант стане головним бренд-стратегом в рамках нового багаторічного партнерства і допоможе компанії з творчими рішеннями, зусиллями по просуванню і стратегією, хоча велика частина його завдання буде зосереджена на питаннях соціальної сфери, пов'язаних з легалізацією.
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"Все, що я роблю, я хочу робити правильно і на найвищому рівні, – йдеться в заяві Джей Зі. – Маючи весь потенціал в індустрії канабісу, досвід і дух Caliva роблять їх найкращими партнерами в цій галузі. Ми хочемо створити щось дивовижне, отримувати задоволення від процесу, робити добро і допомагати людям на цьому шляху".
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