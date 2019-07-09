Меган Маркл знову спровокувала шквал критики

Поруч з Меган Маркл на Вімблдоні було багато вільних місць / Tatler

Герцогиня Сассекська потрапила у скандал. Вона відвідала Вімблдонський турнір, де заборонила глядачам її фотографувати. Така приватність Меган Маркл обурила чимало користувачів мережі і зіркових гостей спортивного заходу.

Папараці вдалося зробити всього кілька фото Меган Маркл під час Вімблдону. Крім цього, її обличчя не раз з'явилося під час телетрансляції турніру. Однак прихильники, які теж прийшли підтримати знамениту Серену Вільямс, не мали можливості зробити знімок, на якому б була дружина принца Гаррі.

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64-річна британка Саллі Джонс, яка сиділа в тому ж ряду, що і Меган, розповіла журналістам про заборону зйомки. До жінки підійшли охоронці герцогині Сассекської і пояснили, що знаменитість прийшла на турнір у приватному порядку. Саме тому робити кадри було суворо заборонено.

Таку пихату поведінку поспішив прокоментувати скандальний журналіст Пірс Морган, який неодноразово жорстко критикував Меган Маркл. У програмі Good Morning Britain він заявив, що приватності під час таких заходів бути не може. Підтримали хвилю обурення і звичайні британці. Вони помітили, що поруч з Меган Маркл на Вімблдоні було багато вільних місць, тому на популярний матч за участю Серени Вільямс не змогли потрапити навіть деякі зірки.

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