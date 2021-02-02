Відомий репер хоче вставити собі у лоба діамант: фото

26-річний реп-виконавець Lil Uzi Vert шокував фанатів несподіваним рішенням: він хоче імплантувати собі в лоб рожевий діамант, вартістю 24 мільйони доларів.

У Twitter він розповів, що збирав на рідкісну коштовність більше трьох років, з тих самих пір, як вперше побачив діамант незвичайного кольору.

І ще: Всесвітній день ювеліра: ТОП 5 найкращих фільмів про коштовні прикраси

З каменем, який важить 10 каратів і коштує близько 24 мільйони доларів реп-виконавець не збирається розлучатися і прийняв рішення імплантувати його собі в лоб. Саймір Вудс (справжнє ім'я репера) зазначив, що рідкісний діамант коштує набагато дорожче, ніж все його майно, включаючи елітні автомобілі та квартири.

"Я вже багато років плачу за цей рожевий діамант. Він коштує так дорого, що я плачу за нього з 2017 року. Навіть мій Bugatti не зможе покрити ціну діаманта, а також всі інші мої машини і дім", – підкреслив знаменитість. Відомо, що репер налаштований рішуче, він навіть знайшов людину, яка займеться імплантацією діаманта в його лоб.

Це цікаво: Сексуальний купідон: модель Ана Чері розбурхала новим відео (18+)