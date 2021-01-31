Сексуальний купідон: модель Ана Чері розбурхала новим відео (18+)

Популярна американська модель Ана Чері знову опинилась у центрі уваги мережі, а все через пікантне відео до Дня Валентина. Такого купідона ви ще не бачили!

34-річна фотомодель та фітоняшка Ана Чері активно веде профіль в соцмережі Instagram, де у неї понад 12 мільйонів шанувальників. І це не дивно, адже красуня встигла прославитись завдяки відеозаняттям з фітнесу і тим, що зовсім не має комплексів щодо своїх форм.

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Це підтверджує і свіже відео Ани, на якому вона позує лише у спідньому з портупеями та маленькими чорними крильцями. "Чи можу я стати твоїм купідоном", – грайливо підписала модель коротенький ролик, який за короткий час зібрав понад 176 тисяч переглядів.

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