Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Новий рік 2021 Різдво

Сексуальний купідон: модель Ана Чері розбурхала новим відео (18+)

  • 49
Ана Чері в спідньому - фото 1
Ана Чері в спідньому / instagram.com/anacheri

Популярна американська модель Ана Чері знову опинилась у центрі уваги мережі, а все через пікантне відео до Дня Валентина. Такого купідона ви ще не бачили!

34-річна фотомодель та фітоняшка Ана Чері активно веде профіль в соцмережі Instagram, де у неї понад 12 мільйонів шанувальників. І це не дивно, адже красуня встигла прославитись завдяки відеозаняттям з фітнесу і тим, що зовсім не має комплексів щодо своїх форм.

І ще: Спокуслива наречена Роналду показала, як проводить час біля басейну

Це підтверджує і свіже відео Ани, на якому вона позує лише у спідньому з портупеями та маленькими чорними крильцями. "Чи можу я стати твоїм купідоном", – грайливо підписала модель коротенький ролик, який за короткий час зібрав понад 176 тисяч переглядів.

Читайте також: Демі Мур шокувала змінами у зовнішності через невдалу пластику: фото

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Чого не можна робити при запуску двигуна у мороз: найпоширеніші помилки майже усіх водіїв
  • 20 cічня, 14:20
  • 9469
Гороскоп на цей тиждень 25 – 31 січня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
  • 24 cічня, 14:23
  • 1017
Китайський гороскоп на 2021 рік Білого Бика для всіх знаків зодіаку
  • 28.12.2020, 21:45
  • 2803
Загрузка...
Новини