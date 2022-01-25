Не лише iPhone: фахівці назвали смартфони, які вигідно продавати

Аналітична компанія SellCell провела дослідження, присвячене динаміці ринкової вартості смартфонів. Експерти назвали моделі, які довше за інших зберігають високу цінність.

Відразу ж зауважимо, що у п'ятірку вдалося прорватися одному смартфону на Android. Решта у рейтингу, як вже зрозуміло, – гаджети компанії Apple.

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Лідером спеціалізованого рейтингу став iPhone 12 Pro Max. За півтора року гаджет втратив лише 31,7% ціни, у порівнянні зі стартом продажів. Такий результат продемонстрували моделі iPhone 12 та iPhone 12 Pro, що втратили 34,3% та 33,8% вартості відповідно. На четвертому рядку розмістився iPhone 12 mini, на перепродажі якого власники втратили 43,8% від суми покупки. Замикає п'ятірку Google Pixel 5 із показником 49,8%.

Аутсайдерами списку були названі пристрої Motorola та LG. Найсильніше у ціні втратив представлений у 2019 році Motorola One Hyper – 85,7% від початкової вартості. Близько до нього підібралися Motorola Razr (85,3%), LG Velvet 5G (84,1%), Motorola One 5G (83,8%) та LG V60 ThinQ (82,8%).

Серед найпопулярніших моделей, власники яких користуються послугою трейд-ін, автори дослідження відзначають iPhone 11 та iPhone 11 Pro Max. Крім того, Apple очолила і список виробників планшетів із найвищою залишковою ціною. Найбільш цінною моделлю 2021 року на вторинному ринку став iPad Pro із діагоналлю дисплея 12,9 дюйма.

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